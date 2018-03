Montalbano: si torna a girare dopo un anno

Ragusa - Tornana la produzione de "Il Commissario di Montalbano". Nel periodo compreso tra aprile-maggio, straordinariamente, riavremo qui il set con gli attori e l'intera produzione della Palomar nei luoghi divenuti ormai famosi nel mondo, fra Ragusa e Scicli, passando per Modica e Punta Secca.

Non era mai successo in 20 anni che la produzione torni dopo un anno dopo. Negli ultimi anni, infatti, la produzione si spostava una volta ogni due anni e venivano girate 4 puntate. Ultimamente, però, per motivi tecnici, stilistici e di tempistiche, venivano girate solo due puntate.

Ora, molto probabilmente per ovviare a questo inconveniente, Montalbano torna nei luoghi che lo hanno reso celebre nel mondo, anche nel 2018, girando altri due episodi. La produzione, inoltre, starebbe cercando comparse nei centri di accoglienza e nello Sprar: si annuncia, dunque, almeno un epidosio legato al fenomeno migratorio.