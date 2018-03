Pazzi per le cover. C'è anche quella che fa il caffè

Il telefono che fa il caffè ancora non l'hanno inventato: in cambio, esiste una cover che fa un ottimo espresso. Cover per I-Phone: una passione sfrenata. C'è chi la tiene sempre uguale per anni, tanto da farla diventare scolorita, chi la acquista nei mercatini degli ambulanti e chi invece ha messo su un mercato non indifferente. Questo oggetto, apparentemente inutile, in realtà è diventato di uno quotidiano nelle vite di tutti noi. E c'è chi ha ben pensato di renderle ancora più utili aggiungendo alcune funzioni decisamente interessanti. Certo, i prezzi variano a seconda della funzione che si desidera. Ad esempio, per meno di 20 dollari, potete acquistare la cover SparkSlide per iPhone che diventa all'occorrenza un accendino e un apri bottiglie. Come? Grazie a due minuscoli scompartimenti presenti nella cover.

Nel primo si trova un accendino, che raggiunge la più alta temperatura consentita seguendo i canoni di sicurezza americani (circa 400 gradi). Nel secondo invece si nasconde un apribottiglie per qualsiasi necessità. Ma c'è anche la cover "coltellino svizzero" o "cover tuttofare": si chiama IN1 e vi sono incastonati 11 minuscoli attrezzi per aggiustare, tagliare, sistemare. Costa 29,95 dollari e la struttura della cover è disponibile in diversi materiali e colori. Poi c'è l'immancabile cover per gli appassionati della musica: la cover di Tera assicura un volume fino a 12 decibel in più rispetto a quello consentito dall'iPhone, oltre a organizzare le cuffie per un ascolto ottimale. Costa 9,99 dollari ma è disponibile solo per il 5 e 5S. Per gli appassionati lettori c'è la cover che funziona da EReader, quella di InkCase di Oaxis che consente di leggere le pagine del nostro libro preferito non nello schermo dell'iPhone, ma sul retro. Così lo spazio per la lettura è più ampio. La cover è compatibile con iPhone 6 e 8. A partire da 77 euro.

La cover Lumee, invece, è per gli appassionati della fotografia: ha una luce posteriore e una anteriore che si possono utilizzare per avere un'inquadratura perfetta. Unico neo: la batteria dura solo una paio d'ore usando entrambe le luci. A partire da 49,95 dollari. Poi c'è la cover per gli appassionati del vintage, quella di BoxWave con una tastiera Qwerty che spunta dal retro del cellulare. Costo da 79, 99 dollari.

Per i maniaci dei selfie, imperdibile la Indigi ultra selfie stick, un kit incluso nella cover che permette di fare selfie perfetti. Si collega tramite bluetooth allo smartphone e costa solo 29,99 dollari. Per chi ha le mani sempre fredde, la cover stufa portatile di Embercase è ciò che fa per voi. Non è pericolosa, infatti grazie alla tecnologia delle fibre Aerogel protegge il dispositivo da eventuale surriscaldamento. A partire da 90 dollari.

E poi c'è lei, la più incredibile delle cover: quella che fa il caffè. Si chiama Mokase e produce ottimo caffè in pochi secondi.

La cover infatti riesce a preparare la bevanda in tutta sicurezza grazie all'isolamento di cui è dotata. Si possono scegliere diversi gusti del caffè, poi basta inserire una capsula nella cover e farla partire tramite app. Pochi secondi di attesa e potremo gustarci il caffè. A partire da 69,99 euro, sarà disponibile da giugno 2018.