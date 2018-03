Furto dal dentista, denunciate due persone

Vittoria - Si trovavano a passare da via Bufalino, a Vittoria, con una Smart beige. La polizia ha deciso di fermarli perchè trasportavano numerosi scatoloni, tanto da impedire al conducente la visibilità. I due sono stati immediatamente riconosciuti: M.G., 20 anni, con a carico svariate segnalazioni di Polizia per reati vari e F.S., 28 anni, pluripregiudicato e Sorvegliato Speciale con obbligo di soggiorno.

Inoltre, all’interno del veicolo si accertava la presenza di 4 colli contenenti 10 dispenser di guanti in lattice di varie misure, riguardo ai quali entrambi i soggetti non sapevano fornire alcuna spiegazione circa la loro provenienza, destando il sospetto che potesse trattarsi di merce provento di furto.

A tal riguardo si provvedeva a verificare gli ultimi furti consumati in danno di esercizi commerciali o studi medici. Immediatamente si appurava che in nottata era stato perpetrato un furto ai danni di un noto studio dentistico di Vittoria.

Allinterno della tasca dei pantaloni del F.S. veniva trovato anche un coltello a serramanico con lama di 10 cm circa e 0,6 grammi di hashish.

A casa di uno dei due, oltre ad un passamontagna ed a vari strumenti atti allo scasso, c'era anche una stecchetta di sostanza stupefacente (Hashish) del peso di 0,4 grammi ed un ingente quantitativo di merce provento del citato furto ai danni dello studio odontoiatrico: scatoli di guanti in lattice di varie misure, dispenser di guanti in lattice, numerosi flaconi di colluttorio e numerosi flaconi di dentifricio.

Tale merce è già stata riconsegnata al legittimo proprietario.

I due sono indagati in stato di libertà. M.G. è stato denunciato anche per guida senza patente.