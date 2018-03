Ispica: rissa fra rumeni, ci va di mezzo un carabiniere

Ispica - I carabinieri di Ispica hanno arrestato un rumeno di 22 anni, residente a Ispica, accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel pomeriggio di ieri una telefonata al 112 riferiva di una lite furibonda che si era innescata tra connazionali in contrada Favara. Sul posto, hanno incontrato una situazione di alta tensione tra rumeni appartenenti alla stessa famiglia, ed hanno tentato di sedare la lite.

Un Carabiniere che ha provato a dividere i contendenti è stato aggredito dal giovane rumeno, che gli ha provocato alcune lesioni guaribili in pochi giorni perché lo ha colpito in diverse parti del corpo con pugni e spintoni. Il giovane è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ragusa.