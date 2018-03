Melilli: scontro fra ambulanza e auto, a bordo donna in arresto cardiaco

Melilli - Scontro fra un'auto e un'ambulanza, ieri sera, a Melilli. La collisione è avvenuta a un incrocio per motivi ancora tutti da accertare. L'ambulanza aveva a bordo una donna, M.P., in arresto cardiaco, risultata poi deceduta. Non è chiaro se la donna è morta in seguito allo scontro o per cause esterne all'incidente.

Illese, invece, le persone a bordo di entrambi i mezzi ma è stato necessario chiedere l’intervento di un’altra ambulanza per prestare soccorso all’uomo che si trovava a bordo della prima. Due i feriti, non gravi: la donna alla guida dell’autovettura e il conducente dell’ambulanza.



Foto: Repertorio