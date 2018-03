Udine: Cucina una torta alla marijuana, genitori intossicati

Udine - Forse voleva essere uno scherzo, una boutade, o forse è stata semplicemente una cosa fatta senza riflettere, sta di fatto che ieri una coppia friulana è rimasta intossicata dopo aver mangiato un dolce alla marijuana cucinato dal figlio di 20 anni. E' successo ad Udine: due genitori hanno assaggiato un dolce che il figlio aveva preparato per loro.

Probabilmente contenti della bella sorpresa, hanno gustato con gioia la torta al cioccolato cucinata dal ragazzo. Dopo poco tempo, però, i due hanno accusato un malessere, essendo inspiegabilmente euforici.

Ed è così che lo scherzo è finito in pronto soccorso e qui il ragazzo ha ammesso di aver aggiunto marijuana alla torta al cioccolato ai normali ingredienti. Motivo? Non si sa. Magari sarà stata l'occasione per regalare agli ignari genitori un assaggio della loro giovinezza. Sta di fatto che il ragazzo, dopo aver ammesso le sue colpe, è indagato per detenzione di sostanza stupefacente. I carabinieri hanno sequestrato la torta per analizzarla.