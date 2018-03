Panerai cambia e indica la strada del bianco

Costa 5900 euro, il Panerai Luminor Due 3 days Automatic Acciaio 38 mm. Più piccolo e discreto rispetto ai modelli della tradizione, punta sul bianco. Più sottile, più elegante, con una riserva di carica autoatica di tre giorni, appartiene alla serie Luminor Due, lanciata nel 2016. L'orologio sembra destinato a un pubblico femminile, ma non in maniera dichiarata. Officine Panerai ha prodotto sinora modelli del diametro sinanco di 47 millimetri, la progressiva svolta verso modelli più misurati è in atto da qualche ano e ammicca a nuove fasce di pubblico. E', l'orologio in esame, un modello non professionale, l'impermeabilità si limita alle tre atmosfere, comunque piacevole per chi non ha il polso extralarge. Il Luminor indica la strada del bianco, oggi di gran moda. Dopo un'ubriacatura di colori, viva l'essenzialità minimal.