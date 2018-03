La polenta di Monterosso Almo che fa primavera

Monterosso Almo - La polenta del Sud è la polenta di cicerchia proposta del Welcome Point di Monterosso Almo in occasione della Primavera Diffusa, 23, 24 e 25 marzo. Una ricetta povera ma ricca di gusto e tradizione. Pochi e semplici ingredienti, come le verdure di stagione, i cereali e i legumi, per fare quella che i nostri vecchi chiamavano “i frascatili”. Si tratta di un piatto tipico del borgo ibleo monterossano che risale probabilmente al 8000 a.C. ed ha origine in Mesopotamia. La cicerchia, infatti, è tra i legumi più antichi presenti ancora oggi sulle nostre tavole.

Mangiata calda, appena cotta, condita con olio di oliva possibilmente DOP dei Monti Iblei), aglio e verdure (broccoli o cavolo vecchio); oppure, mangiata fredda, fritta in padella, sulla tavola dei poveri e dei contadini, soprattutto nel dopoguerra, “i frascatili” sostituivano la pasta ed il pane. Monterosso Almo Ospitalità Diffusa, sabato 24 marzo alle 20:00, propone la degustazione di questa specialità a base di farina di cicerchia nella Taverna di Casa Barone, insieme ad altri prodotti tipici offerti dai produttori del posto di Sicilia Ospitalità Diffusa.

La degustazione, che sarà allietata dalla presenza del noto cantastorie monterossano, Peppino Castello, seguirà la passeggiata per le vie del borgo fissata per le 18:00 con partenza dal Welcome Point in Piazza San Giovanni. Il valore aggiunto di questa esperienza, passeggiata+degustazione, da condividere con viaggiatori e gente del posto consiste nella ricchezza prodotta dallo scambio di conoscenze. Per prenotare, chiamate o scrivete a Rosalba e Mariella +39 339.7101476 monterossoalmo@siciliaospitalitadiffusa.it