Teatro: domenica a Modica Il ritorno di Hansel e Gretel

Modica - Sarà la rilettura di una delle fiabe più affascinanti dei fratelli Grimm a riaprire gli appuntamenti con il “Teatro per le Famiglie” del Teatro Garibaldi di Modica. Domenica 11 marzo alle 18:30 andrà in scena "Il ritorno di Hansel e Gretel". Ne è passato di tempo da quando i due figli del povero taglialegna, smarriti nel bosco, furono attratti dalla vecchia strega nella casa di marzapane. Nella versione scritta da Giuseppe Bisicchia, con la regia dello stesso Bisicchia e di Massimo Giustolisi, i due fratelli ormai grandi, divorati dagli impegni quotidiani, hanno dimenticato ciò che hanno vissuto da bambini e trascorrono il loro tempo litigando ed entrando in competizione tra loro.

L’intervento di un misterioso personaggio li condurrà, attraverso un viaggio nel passato, a rivivere la loro avventura. Verranno catapultati, così, in un’atmosfera fiabesca, ricca di colpi scena, ironia e magia e capiranno che l’unico modo per averla vinta contro le avversità è quello di collaborare fianco a fianco, insieme alle persone che si amano. Coloratissimi costumi, una scenografia multimediale, con video proiezioni (con la celebre casa di marzapane in videomapping), musiche originali con brani da commedia musicale, gag divertentissime e un cast di grande talento, trascineranno i piccoli e adulti in un’atmosfera dove le fiabe possono ancora esistere. Sul palco ci saranno gli attori Massimo Giustolisi, Irene Tetto, Nadia Trovato. Per informazioni: www.fondazioneteatrogaribaldi.it. Biglietti ancora disponibili al botteghino (0932 946991) oppure direttamente online su https://www.ciaotickets.com/evento/il-ritorno-di-hansel-e-gretel