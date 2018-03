Costituita a Ragusa l'Associazione Economisti e Giuristi insieme

Ragusa - Ordine dei dottori commercialisti, Ordine degli Avvocati e dei Notai insieme per fare ‘rete’ e rafforzare l’azione coordinata tra le professioni giuridico-economiche esistenti nel territorio. E’ stata costituita a Ragusa dai presidenti dei rispettivi Ordini professionali Maurizio Attinelli, Giorgio Assenza e Giovanna Falco l’associazione ‘Economisti e Giuristi insieme”. E’ la prima che si costituisce in Italia e recepisce gli indirizzi dati dai rispettivi Ordini nazionali agli organismi periferici per avviare un percorso comune che possa elaborare studi e approfondimenti relativi alle categorie professionali coinvolte. Si tratta di un’associazione senza fini di lucro che punta promuovere e favorire l’interlocuzione con i soggetti istituzionali, la pubblica amministrazione e, in generale, con tutti i soggetti ritenuti strategici al fine di tutelare gli interessi comuni delle professioni rappresentate, nonché di dedicarsi all’approfondimento delle materie economiche e giuridiche di interesse degli associati. L’obiettivo è anche quello di promuovere iniziative utili che favoriscano nella specificità delle rispettive professioni un’azione congiunta che porti ad operare anche nel contesto della sussidiarietà rispetto alle Pubbliche Amministrazioni, in aderenza alla più recente normativa interna ed ai principi del diritto europeo.

Gli organi dell’Associazione restano in carica due anni e sono l’assemblea degli associati (composta da quattro rappresentanti per ogni Ordine professionale, i quali partecipano su delega dei rispettivi Consigli provinciali), il Consiglio Direttivo (composto di tre membri, compreso il Presidente, tre per ciascun Consiglio direttivo provinciale) e il presidente (la carica spetta a rotazione a un rappresentante di ognuno dei tre Ordini associati).

“Con la nascita dell’Associazione “Economisti e Giuristi insieme” si apre una pagina nuova nella rappresentanza delle professioni – dichiara il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa, Giorgio Assenza – che consentirà di accrescere il livello professionale degli iscritti dei rispettivi Ordini”.

“Sin dal nome scelto per la nuova Associazione – afferma il presidente dei commercialisti Maurizio Attinelli – indichiamo in maniera chiara il senso di questa iniziativa: mettere assieme le professioni dell’area economico – giuridica affinché, forti delle affinità che le accomunano e le contraddistinguono all’interno del variegato universo ordinistico, sviluppino idee e proposte condivise per il Paese, oltre che per una più avanzata concezione del loro modo di stare sul mercato professionale”.

“Il consiglio provinciale notarile di Ragusa – dice Giovanna Falco - ha accolto favorevolmente la costituzione di quest’Associazione con commercialisti ed avvocati perché si tende a trovare ulteriori sinergie su progetti condivisi con professioni contigue per aree di competenza”.