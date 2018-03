L'avv. Giorgio Terranova consulente del sindaco di Pozzallo

Pozzallo - Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha nominato l'avvocato Giorgio Terranova, del Foro di Ragusa, consulente dell'amministrazione comunale per gli affari giuridici dell'Ente. Il compenso sarà di 2300 euro mensili oltre Iva. L'incarico, al momento, è in vigore dal 7 marzo e fino al 5 giugno. Durante le due precedenti sindacature di Roberto Ammatuna Terranova aveva difeso il Comune di Pozzallo in molti procedimenti giudiziari.