Il Midori Sour del Baricentro a Modica: quando i cocktail diventano arte

Modica - C'è chi li preferisce strong, chi li ama soft. Chi li vuole lisci e chi con ghiaccio. Chi ama i gusti dolci e fruttati e chi invece adora i retrogusti amarognoli. Sono loro, i tanto vituperati cocktail. Ammettiamolo: ci sono tanti malintesi e tanti pregiudizi in questo settore del beverage. La maggior parte della gente che beve cocktail ne conosce giusto due o tre. C'è gente che si accontenta di bere vodka tonic o rum e cola ed è convinta di aver bevuto chissà che cosa. E diciamocelo pure: spesso, sono utilizzati soltanto per fare bisboccia e amen. Niente di più lontano dalla realtà. Avete mai pensato che un coctail può essere una piccola opera d'arte? Avete mai pensato che un coctail, per essere veramente buono, non dove far sentire quel retrogusto fastidioso dell'alcool?

Un cocktail deve essere questo: un delizioso angolo di piacere che deve durare una ventina di minuti, sorseggiato mentre scambi quattro chiacchiere in serenità. Un cocktail, deve essere questo, non il passepartout per gli schiamazzi in giro. Tutti noi conosciamo i grandi classici, come i Mojito, le Pina Colada e i Margarita. Ne esistono centinaia. Oggi, vorremo parlare di un cocktail molto conosciuto ma ancora poco diffuso: il Midori Sour. Si tratta di un cocktail preparato con un liquore giapponese al gusto di melone, il midori appunto, molto dolce. Al midori viene aggiunta soda, vodka, sweet&sour e lime. Poi, shaker per 10 secondi. Questa la teoria e comunque ogni locale ha una sua variante del Midori Sour.

Quasi tutti i locali in provincia propongono questo cocktail ma ce n'è uno, però, che realizza un Midori sour davvero eccellente e che vi consigliamo di provare: al Baricentro, famossimo locale di Modica Bassa. Da queste parti, evidentemente, i cocktail sono una cosa seria: il Midori Sour è veramente eccezionale e ha un gusto che oseremmo dire "affilato", creato dal contrasto fra il dolce del liquore al melone e l'aspro del limone. Il barman, inoltre, se siete indecisi, vi saprà consigliare anche cocktail di propria invenzione: provate quelli a base di frutta, davvero molto gradevole. Al sorso, non si avverte il retrogusto di alcool ed è un vero piacere gustare un cocktail fatto come si deve.

Prezzi: molto onesti, 5 euro a cocktail.