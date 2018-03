Palermo - La gente non ha di che vivere e per questo vota Cinquestelle. Vittorio Sgarbi, in un'intervista a La Repubblica, fa un'analisi del voto e confida che Rosario Crocetta gli ha chiesto aiuto per andare in Tv e guadagnare soldi con "le ospitate". Sembra una strofa de Lo Stato Sociale:

"E fai l’estetista e fai il laureato

E fai il caso umano, il pubblico in studio

Fai il cuoco stellato e fai l’influencer

E fai il cantautore ma fai soldi col poker

Perché lo fai?"