Suor Cristina lancia il nuovo album, Felice. VIDEO

Comiso - Siciliana di Comiso, dopo aver vinto l'edizione italiana di The Voice, Suor Cristina (con tweet e plausi da artisti del calibro di Alicia Keys e Whoopi Goldberg e ben oltre 100 milioni di view su YouTube) è tornata ieri con un nuovo singolo “Felice” che anticipa l’album dal titolo omonimo in uscita il 23 marzo. Il brano è scritto da Andrea Bonomo e Gianluigi Fazio e prodotto da Elvezio Fortunato. Nel frattempo prosegue il suo cammino di vita spirituale e religioso presso la Congregazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia.

Suor Cristina ha visitato diversi paesi europei dove ha partecipato come ospite a varie produzioni televisive parlando sempre della sua profonda fede e della passione per la musica (In Francia è stata ospite a The Voice e “Le Grand show de Calogero”, a France 2 e RTL France. In Germania all’ “Helene Fisher Show”; in Polonia ha tenuto alcuni concerti e si è esibita alla Giornata mondiale della Gioventù; nel 2015 è stata invitata a Malta per un suo concerto di Natale; ha tenuto un concerto a Vilnius e ha partecipato a diversi programmi televisivi in Spagna.) E’ stata a New York, ospite del “Today Show” e al “Good Day New York” ed ha tenuto un Christmas Concert al Lincoln Center. Nel 2015 anche il Giappone ha accolto con entusiasmo Suor Cristina dove presso il Tokyo YouTube Live Space ha partecipato ad uno show case a lei dedicato.

Felice Testo Sister Cristina

La pazienza del respiro

la bellezza del futuro

ogni sogno che ho lanciato

oltre il muro

tutto questo dove andrà

dove

Ogni lacrima nascosta

per ogni addio che ho messo in tasca

e per quando ho detto basta

ogni giorno a testa bassa

ora so che senso ha, che senso ha.

E’ per te

è per te

che io da sempre vivo

è per te

è per te

che ruberei anche il cielo

perché proverò, proverò

a privarti di ogni cicatrice

solo un desiderio ho

questo ho

voglio che semplicemente tu sia felice.

E mi porto una promessa

ce l’ho scritta nelle ossa

che qualunque cosa accada

le mie braccia sono sempre la tua casa

e mi troverai, mi troverai

E’ per te

è per te

che io da sempre vivo

è per te

è per te

che ruberei anche il cielo

perché proverò, proverò

a privarti di ogni cicatrice

solo un desiderio

questo ho

voglio che semplicemente tu sia felice

felice.

C’è tutto il mondo

dentro al tuo pianto

Non ti conosco, lo so

quanto ti stavo aspettando.

Perché proverò, proverò

a privarti di ogni cicatrice

solo un desiderio ho, questo ho

voglio che semplicemente tu sia felice.