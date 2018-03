Catania: sequestrato ennesimo centro estetico hot. Denunciata una cinese

Catania - E' stato sequestrato a Catania l'ennesimo centro estetico a luci rosse, dove venivano praticati massaggi "hot". La polizia di Borgo-Ognina ha denunciato per sfruttamento della prostituzione, false attestazioni a pubblico ufficiale e impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, una cinese, titolare dell'esercizio.

Sequestrati anche 4 telefoni cellulari le cui utenze telefoniche rimandano a siti escort-trans. Il centro estetico è risultato anche sprovvisto di autorizzazione comunale e impiegava una cinese senza permesso di soggiorno e senza alcun titolo attestante la sua professione di massaggiatrice. Identificati clienti stranieri e italiani i quali, anche se con imbarazzo, hanno confermato di aver pagato per avere un massaggio con prestazione sessuale finale 50 euro per 60 minuti, 30 euro per 30 minuti.