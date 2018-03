Modica: i raccoglitori di materiale ferroso. Abusivi. Denunciati rumeni

Modica - E' stato denunciato dalla polizia di Modica un rumeno di 41 anni, residente ad Avola ma domiciliato a Rosolini. L'uomo aveva raggiunto il territorio di Modica in compagnia di altri connazionali, un uomo ed una donna, per dedicarsi alla raccolta di materiale ferroso senza le previste autorizzazioni comunali.

La presenza dell’autovettura nelle zone più isolate della periferia di Modica ha insospettito i residenti che hanno segnalato immediatamente la presenza alla polizia.

Dal controllo dell'auto è emerso che vi erano diversi oggetti in materiale ferroso non pericoloso, che lasciavano presagire l’illecita attività di raccolta di tale categoria di rifiuto ed il suo trasporto su un veicolo non idoneo e senza la prevista autorizzazione.

Gli oggetti rinvenuti dell’autovettura sono stati posti in sequestro mentre la macchina, una Renault Espace, veniva sottoposta a fermo amministrativo.

Il proprietario del veicolo dovrà rispondere di tale reato innanzi all’Autorità Giudiziaria.