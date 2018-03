Elena Roccasalva, l'ultima foto

Modica - Un selfie con il proprio compagno, scattato alle 16, in Ortigia, a Siracusa, al termine di una giornata spensierata. L'ultima foto, un'ora prima di morire. Così, con una immagine scanzonata e autoironica ci lascia Elena Roccasalva, morta in un incidente stradale a Rosolini, sulla strada del ritorno per casa.

Scriveva Elena, l'8 marzo: "La memoria è un mostro: tu dimentichi, essa no. Archivia le cose, ecco tutto. Le conserva per te, e le richiama, per fartele ricordare, a sua volontà. Credi di avere una memoria. Ma è la memoria che ha te. - J. Irving". Oggi leggere queste parole fa male. Tanto.