Giochi: campionato regionale di Subbuteo a Palermo

PALERMO, 11 MAR E' in corso a Palermo, al Pala Sport Don Bosco, il Terzo Gran Premio di Subbuteo. Dopo 30 anni torna in auge un gioco antico, antagonista di PlayStation e videogiochi che dà spazio a fantasia ed immaginazione. Il primo Campionato Mondiale di Subbuteo fu organizzato a Londra il 22 e il 23 agosto 1970. Dal 1970 fino al 1990, in concomitanza con i mondiali di calcio, l'inglese Waddington organizzò continuativamente i mondiali di Subbuteo, a cui si aggiunse, a partire dal 1980 e fino al 1992, anche il Campionato Europeo.

"Dopo sei anni la Subbuteo Club Palermo, ha dichiarato il Vice Presidente, Marco Caronia, è riuscita a riportare in città 200 partecipanti da tutta la Sicilia che si contenderanno il trofeo in incontri ad eliminazione su 18 tavoli in contemporanea " .

Intorno alle 18 gli ultimi scontri finali per l'assegnazione del trofeo.(ANSA).