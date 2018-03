Melodica con Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio

Ragusa - I bravissimi pianisti Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio si sono esibiti ieri sera al Teatro Don Bosco nell’ambito della 23^ Stagione Concertistica Internazionale “Melodica”, patrocinata dall’Assessorato agli Spettacoli del Comune di Ragusa con la direzione artistica della pianista Diana Nocchiero. Il concerto, dal titolo “Un’orchestra in 20 dita”, ha visto i due artisti esibirsi a quattro mani al pianoforte. Nella prima apprezzata parte del concerto il duo ha eseguito opere di Fanny Mendelssohn e Cecilie Chaminade mentre nella seconda parte ci si è dedicati all’esecuzione della famosa Quinta Sinfonia di Beethoven trascritta a quattro mani da Czerny. Suonare insieme sullo stesso strumento non è solo questione di bravura e di affiatamento, ma anche di sintonia artistica, e tali ingredienti ci sono stati tutti in questo fantastico duo, che già dalle prime note, ha donato due ali al numeroso pubblico presente permettendogli di volare in una dimensione magica. Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio hanno dimostrato un’indiscutibile padronanza tecnica e accortezza nel tocco, oltre che una sintonia fuori dal comune. Grande la ricchezza timbrica e in certi momenti si aveva la sensazione di ascoltare davvero un’orchestra, ma su venti dita! Il pubblico praticamente estasiato ha applaudito con grande calore questi due artisti che hanno alla fine concesso due bellissimi bis. Proseguono quindi i successi della Stagione Melodica con concerti di grande spessore artistico. Prossimo appuntamento “Atmosfere romantiche e spagnole” con le strepitose Sihana Badivuku e Maya Kastratovic (violino e pianoforte). Il prezzo del biglietto è di 10 €, ridotto 5 € per studenti fino ai 25 anni di età (bambini al di sotto degli 8 anni entrano gratuitamente). L’ingresso in sala è previsto dalle ore 20. Info e prenotazioni: Libreria Ubik sita in Via Plebiscito 5 – Ragusa Tel. 0932258423 / 3472313605; Associazione Melodica 3334326158 - www.melodicaweb.it.