Incidente, muore mamma 30enne modicana, Elena Roccasalva

Rosolini - E' morta Elena Roccasalva, la donna che occupava una Ford Fiesta, vittima di un incidente stradale, nel tardo pomeriggio di domenica, alle porte di Rosolini. Si tratta di un incidente autonomo. La donna, una parrucchiera, era seduta sul sedile passeggero e viaggiava in compagnia del marito, alla guida dell'auto, e del figlioletto, che si trovava sul sedile posteriore. A quanto pare, il marito della donna avrebbe effettuato una manovra improvvisa (forse per evitare un ostacolo) rovinando contro un muretto a secco. La passeggera, nell'impatto, ha riportato lesioni gravissime, che si sono rivelate fatali. Il corpo della donna, estratto dalle lamiere, è rimasto sull'asfalto, coperto da un lenzuolo fino a pochi minuti fa. Il marito e il bambino sono ricoverati a Modica, con poche lesioni guaribili in qualche giorno. Il sinistro è avvenuto in contrada Scardina, davanti a una carrozzeria, lungo la parte finale della Modica-Rosolini lungo Cava Ispica. La famigliola rientrava da Siracusa dopo una giornata di shopping.