Semina il terrore un serpente in viale Ionio a Catania

Catania - Panico tra la gente per la presenza di un serpente in viale Ionio. Il rettile, lungo alcuni metri e di colore nero, probabilmente una biscia, è stato catturato dai vigili del fuoco. La sua presenza è stata segnalata da alcuni passanti lungo il marciapiede ma poi, forse spaventato, si è attorcigliato nella grata della saracinesca di una farmacia chiusa per turno.

La squadra dei vigili del fuoco ha stordito l'animale con uno spray e poi lo ha recuperato con delle pinze e infilato in un sacchetto. Il rettile è stato consegnato alla squadra recupero rettili.Può essere arrivata dal vicino ingresso della metropolitana; può essere giunta da un vicino tombino o addirittura liberata volontariamente da qualcuno.