Smart cappotta sulla Ragusa-Marina di Ragusa, ferita una giovane

Ragusa - Incidente del sabato sera sulla Ragusa-Marina di Ragusa, per fortuna senza particolari conseguenze: una giovane ragazza alla guida di una Smart si è cappottata in seguito ad un contatto con un'altra auto, una Wolkswagen. Le due auto, per cause ancora tutte da chiarire, hanno impattato l'una contro l'altra.

Ad avere la peggio, la giovane guidatrice della Smart, rimasta bloccata per qualche minuto dentro la propria auto. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi e il personale del 118 che ha trasportato la ferita (per fortuna non in gravi condizioni) all'ospedale. L'incidente si è verificato poco prima delle 22.00.