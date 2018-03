Isabel, storie di donne al teatro Italia

Scicli - Andrà in scena il 15 marzo alle 20,30, in prima assoluta, "Isabel", atto unico di Maria Carmela Miccichè per la regia di Vittorio Rubino, con Vania Orecchio, Simonetta Cuzzocrea e Vittorio Rubino. IsabeLo spettl è un'anziana locandiera di fine '800. Venduta due volte, abusata. Vittoria, nolbildonna, giovane bella e ricca è la'ltro protagonista della vicenda che vede incrociare i destini delle due donne.

Lo spettacolo è riservato a un pubblico di soli adulti per via dei temi trattati.Le musiche originali sono di Salvo Giorgio, la scenografia di Laura Scifo, suono e luci di Piero Iozzia. Posto unico 10 euro, per prenotazioni 334-7494739.