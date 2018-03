Settimana del cervello, appuntamento anche a Pozzallo

Pozzallo - Al via la “Settimana del Cervello” (“Brain Awareness Week”), campagna mondiale che diffonde le nuove scoperte neuroscientifiche al fine di arricchire il patrimonio di informazioni sui progressi e benefici della ricerca sul cervello.

Istituita nel 1996 dalla Dana Alliance for Brain Initiatives, ogni anno nel mese di marzo la campagna vede coinvolti, in numerosi Paesi, migliaia di professionisti del settore (psicologi, neuropsicologi, psicoterapeuti, medici, biologi, neuroscienziati) in una celebrazione del cervello creativa e innovativa rivolta ai cultori e ai cittadini di tutte le età.

La campagna in Italia (“Settimana del Cervello”, terza edizione, www.settimanadelcervello.it ) è organizzata e coordinata da Hafricah.NET, portale di divulgazione neuroscientifica partner della Dana Foundation che, dal 2007, funge da anello di congiunzione tra il mondo accademico e il pubblico interessato all’argomento.

Quest’anno in Sicilia sono previsti più di 60 eventi, numerosi anche nella provincia di Ragusa.

A Pozzallo ad esempio durante l’aperitivo “Don't Drink Your Brain” con l’associazione Gruppo Archè si parlerà di come l'alcol agisce sul cervello, per rendere i giovani consapevoli dei rischi del consumo, mentre a Modica l’evento “Nutrimente” consentirà di riflettere sulla lettura come strumento per nutrire la mente, in particolare nello sviluppo e nel rallentamento del decadimento cognitivo. Non mancheranno poi gli screening gratuiti per la prevenzione della demenza a Modica e Scicli e i workshop per parlare, ad esempio, del cervello in amore. A Bove Marino anche un evento dedicato all’attuale tema del prendersi cura degli anziani con demenza.

Il calendario locale completo è consultabile sul sito www.settimanadelcervello.it

Settimana del Cervello anche online

La terza edizione della Settimana del Cervello si svolge anche online, attraverso una serie di post dal contenuto “più cervellotico che mai” che si possono seguire sulla pagina Facebook Settimana del Cervello. Le attività locali si possono invece seguire sulla pagina regionale Settimana del cervello – Sicilia

Per ulteriori informazioni:

Sito italiano: www.settimanadelcervello.it