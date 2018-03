Valentina Vezzali a Noto martedì 13

Noto - Un invito a «usare di più le parole. A riscoprire l'importanza della poesia di cui abbiamo bisogno per esprimere un sentimento universale come l'amore». E' quello rivolto dal cantastorie Mario Incudine ai giovani di Volalibro nel corso dell'incontro non a caso intitolato “Dalle serenate a Whatsapp, come cambia il modo di comunicare l'amore”. Un appuntamento arricchito dalla musica del maestro Antonio Vasta che con Mario Incudine ha regalato agli studenti della manifestazione serenate di ieri e di oggi. Un "duo" al quale poi si è aggiunto lo scrittore e giornalista Pietrangelo Buttafuoco per una lettura scenica - tra parole, canti e suoni - del suo libro "I baci sono definitivi".

Tra i protagonisti della prima giornata di Volalibro anche la giornalista Letizia Davoli, vincitrice dell’edizione 2017 del premio giornalistico Cnai (Centro nazionale astroricercatori indipendenti) che ha invitato i ragazzi ad andare oltre quello che vedono, «a essere più furbi di chi vuole catturare i vostri click per arricchirsi. Oggi vorrei insomma insegnarvi - ha concluso Davoli - a diventare giornalisti nel vero senso della parola, ad andare alla ricerca della verità di un fatto».

La manifestazione proseguirà domani con tanti laboratori per i più piccoli, l’incontro - “Una vita per la scherma” - con Valentina Vezzali in programma alle 11.30 nel Salone delle Feste di Palazzo Villadorata e quello con Florinda Saieva “A platform for change: Farm Cultural Park come modello di rigenerazione urbana”, previsto alle 11 nella Sala Rossa di Palazzo Impellizzeri.