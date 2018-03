Guidava, ma risultava in pausa. Denunciato autotrasportatore vittoriese

Vittoria - E' stato denunciato dalla polizia stradale un autotrasportatore che aveva sul suo mezzo un crontachigrafo irregolare. I controlli si sono svolti in contrada Dicchiara ai danni di un autista vittoriese di 50 anni che lavora per una ditta di Mazzarrone. L'uomo, stava percorrendo la direzione di marcia Vittoria-Catania. Il veicolo era munito di tachigrafo digitale (strumento atto a registrare diversi dati, tra cui l’attività del conducente- guida, lavoro, disponibilità e riposo- le distanze percorse e le velocità tenute) ma è emerso che il Cronotachigrafo presentava delle irregolarità; da una più approfondita analisi dei dati emergeva che il conducente risultava essere in pausa, mentre, in realtà, così come accertato dagli agenti, stava guidando il mezzo.

Ciò faceva ipotizzare che a bordo del veicolo potesse essere istallata un’apparecchiatura idonea ad alterare i dati del tachigrafo digitale. All’interno di un vano portaoggetti, c'erano 2 congegni elettronici ed un telecomando, che, una volta attivati, erano in grado di impedire la registrazione da parte del tachigrafo delle ore di guida effettivamente fatte, facendo apparire il veicolo come se fosse fermo o in pausa; tale stratagemma è particolarmente remunerativo per il datore di lavoro che in tal modo aggira la vigente normativa. I due congegni, oltre ad eludere la normativa sugli orari di lavoro, consentivano di eludere anche i controlli sulla velocità raggiunta dal TIR, costituendo un serio e fondato pericolo per la circolazione stradale.

Il conducente vittoriese è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa, e inoltre gli è stata ritirata la patente professionale e della ditta, con l’intimazione al ripristino del normale funzionamento del tachigrafo.

In poco meno di un anno è il quinto sequestro penale di congegni elettronici che viene effettuato dagli agenti della Polizia Stradale di Ragusa nei confronti di conducenti e di ditte di autotrasporto irregolari.