Spaccio a Pozzallo, arrestato Vincenzo Gambuzza

Pozzallo - E' stato arrestato dai carabinieri per spaccio, colto in flagranza di reato, Vincenzo Gambuzza, pozzallese, 37 anni, già noto alle Forze dell’Ordine per cessione di stupefacenti.

Gambuzza è stato notato sabato sera mentre veniva avvicinato da diversi minorenni con i quali intratteneva degli scambi di involucri in cambio di denaro.

L’arresto è scattato quando i militari dell’Arma hanno bloccato un minorenne cui era stata ceduta una dose di marijuana, e successivamente sulla panchina dove operava Gambuzza sono state trovate altre dosi di marijuana. L’uomo, avvicinato dai militari, ha reagito iniziando a colpire con calci e pugni, ma poi è stato immobilizzato.

Al termine delle operazioni è stato portato presso la Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Iblea.