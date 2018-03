La nuova Ford Ecosport nella terra del Commissario Montalbano

Santa Croce Camerina - Nella Marinella di Salvo Montalbano la nuova Ford Ecosport incuriosisce i turisti venuti da ogni parte del mondo, per rendere omaggio all’eroe di Camilleri. Alta, aggressiva quanto basta, grazie ai cerchi in lega di design, la Ecosport è un’auto che si fa amare a prima vista. La griglia trapezoidale dialoga coi fari High Intensity Discharge e luci diurne a LED. Già nella versione precedente era scomparsa la ruota di scorta e il portellone ora si apre lateralmente, mentre le luci posteriori sono in esso annegate. La capacità di carico è di 356 litri con due ripiani separati che arriva fino a 1.238 litri abbattendo i sedili posteriori. Ben dodici i colori disponibili con la possibilità di personalizzazione scegliendo tonalità a contrasto per le finiture del tetto che si estendono fino alla parte superiore dei montanti e delle porte, allo spoiler e agli specchietti retrovisori. Nuovi cerchi in lega da 17 e 18 pollici, disponibili in numerose finiture a seconda degli allestimenti.

I pescatori di Punta Secca, la Marinella della fiction televisiva, smagliano le reti e con la coda dell'occhio indagano il piccolo Suv, fresco, ideale per giovani coppie, sbarazzino. Debutta, nella Nuova Ecosport, la trazione integrale intelligente Ford abbinata al nuovo motore diesel 1.5 EcoBlue da 125 cavalli e cambio manuale a sei marce. La tecnologia Intelligent All-Wheel-Drive della casa dell'ovale è in grado di rilevare il livello di aderenza delle ruote e trasferire la distribuzione della coppia fino a 50/50 tra l’asse posteriore e quello anteriore, in base alle condizioni di guida e in soli 20 millisecondi.

A partire dalla metà del 2018 sarà disponibile anche una versione a trazione anteriore del motore diesel EcoBlue 1.5 da 125CV, abbinato al nuovo cambio manuale a 6 marce a basso attrito. Subito opzionabile invece il propulsore TDCi 1.5 da 100 cavalli, sempre a trazione anteriore e cambio manuale a sei marce e consumi 25 chilometri al litro. E' il modello della nostra prova, versione ST Line, molto curata nelle cromature.

La nuova generazione EcoSport (è possibile provarla alla concessionaria Ford di Ragusa Sergio Tumino) presenta degli interni inediti dalle linee più rifinite arricchiti da materiali soft-touch e dalla consolle centrale dal design completamente ridisegnata. Sistema di connessione e comandi vocali SYNC 3 compatibile con Apple CarPlay e Android Auto,supportato da uno schermo touchscreen capacitivo da 8" o, in alternativa, in versione da 6,5".

Prezzi da 14.950 mila euro.

Foto Luigi Nifosì.