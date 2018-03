Luigi Di Maio zito è! La fidanzata siciliana. Bella e grillina

Palermo - Avvocato civilista, giovane, bella (siciliana) e attivista ormai da anni nel Movimento 5 stelle. È Giovanna Melodia, 33 anni, eletta vicepresidente al Consiglio comunale di Alcamo, la nuova fiamma di Luigi Di Maio, candidato premier del M5s.

I due sono stati fotografati insieme sul lungomare di Balestrate durante la vacanza che Di Maio si è concesso, proprio in Sicilia, dopo le elezioni del 4 marzo, che hanno registrato un successo per i grillini.

Lei, bionda ma dal fascino mediterraneo, è abbastanza riservata. Poco si sa della sua vita privata e anche sul suo profilo Facebook per lo più foto che descrivono il suo impegno politico o che la ritraggono nelle iniziative organizzate da M5s.

Pare che la sua love-story con Di Maio sia abbastanza recente. I due sarebbero entrati in confidenza durante uno dei tour in Sicilia del candidato premier grillino. D'altronde, è solo da pochi mesi che l'aspirante presidente del Consiglio ha chiuso la sua relazione con un'altra attivista del Movimento, Silvia Virgulti, esperta di comunicazione.