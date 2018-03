Chiaramonte, controllo del territorio, arrestati due pregiudicati

Chiaramonte Gulfi - Sono stati arrestati dai carabinieri due pregiudicati. In stretta collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, durante la giornata di ieri e in occasione di una mirata attività di controllo del territorio, i militari hanno arrestato due persone, originarie del posto, sulle quali pendeva un provvedimento cautelare.

Si tratta di S.C., 29 anni, e di C.G., 57 anni, condannati entrambi per furto aggravato commesso in territorio ipparino tra il marzo 2013 e il marzo 2015: dovranno scontare rispettivamente il primo 1 mese e 10 giorni di reclusione, mentre il secondo 6 mesi.

I due sono stati sottoposti alla detenzione domiciliare e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza.