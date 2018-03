Comiso: tentato furto di gasolio

Comiso - Tentato furto di carburante da una autocisterna in un autoparco lungo la S.P. Comiso-Chiaramonte Gulfi.

Durante la scorsa notte, ingnoti hanno tentato il furto di gasolio da una stazione di servizio di carburante agricolo, in alcuni camion cisterna parcheggiati nel piazzale dell’azienda, ma l’attivazione dell’antifurto ha di fatto impedito il furto.

E' intervenuta una volante di un istituto di vigilanza privata che ha trovato sul posto decine di bidoni di plastica vicino ai camion cisterna e un grosso tubo di gomma collegato ad uno dei serbatoi.

Durante l’ispezione della proprietà, veniva riscontrato che la rete di recinzione perimetrale posteriore era tasta tranciata durante l’intrusione, per poi permettere la fuga dalle campagne circostanti.

Sul posto è intervenuta anche la polizia per i rilievi del caso. Indagini in corso.