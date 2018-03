Modica, si chiude in bagno e si dà fuoco

Modica - Ha deciso di mettere fine ai suoi giorni, dandosi fuoco. Lunedì sera, intorno alle 22, un uomo di 40 anni, residente in via Emanuele Sulsenti a Modica, si è chiuso nel bagno di casa e si è dato fuoco. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118. Per il suicida non c’era più nulla da fare. Indagano i carabinieri.