A Modica, tutti pazzi per la birra Tarì. FOTO GALLERY

Modica - Siamo entrati ufficialmente nella settimana della birra artigianale, evento nazionale che si svolge dal 12 al 18 marzo e, naturalmente, la Sicilia non fa eccezione. Il settore del “craft beer”, ovvero delle birre artigianali, è un segmento di mercato in continua crescita. E in questo settore, a Modica, i mastri birrai sono loro: Luca Modica e Fabio Blanco. Ovviamente stiamo parlando di Birra Tarì, un marchio che in otto anni è riuscito ad affermarsi nel campo della birra artigianale e non solo in provincia di Ragusa. Fra le birre prodotte, molte hanno ottenuto premi e riconoscimenti, tra cui i primi posti in concorsi nazionali e internazionali come la Tarì Malvarosa che ha appena conquistato a Rimini, nella sua categoria di riferimento, la medaglia d’oro come la migliore birra dell’anno.

Tarì Malvarosa è l’ultima creazione dei mastri birrai, realizzata proprio con un decotto di malvarosa, selezionata dall'omonimo vivaio di Giarre. Ma fra le novità proposte da Tarì ricordiamo anche Trisca, una birra blanche dal gusto agrumato e Bronzo, una ambrata dal gusto erbaceo ed amaro moderato. Ieri sera il birrificio Tarì ha organizzato una serata per giornalisti durante la quale sono state provate le ultime novità (la già nominate Trisca, Bronzo e Malvarosa) e si è inaugurata, in questo modo e in grande stile, la settimana della birra. Il mastro birrario Luca Modica, durante la visita agli impianti, ha spiegato la differenza sostanziale fra la produzione di birra e vino: “Il birraio non fa la birra. La birra la fa il lievito. Tutto quello che fa il birraio è dare il malto d’orzo”.

Detta così fa apparire il lavoro più semplice di quanto in realtà non sia, ma l’idea di fondo è che la birra è una delle bevande più naturali che esistano al mondo e l’intercessione dell’uomo è davvero ridotta ai minimi termini. E che il mondo dei birrifici artigianali, anche in Italia, sia in forte crescita, lo confermano i dati: “Nel mondo della birra artigianale sono nati in Italia 1500 birrifici negli ultimi anni, con circa 35 mila unità lavorative. Praticamente, più di una manovra finanziaria”, spiega Modica. Poi, il mastro birraio dà un consiglio: “Non chiedete mai al banco una rossa o una bionda. Chiedete una birra chiara o una ambrata. Le categorie “bionde” e “rosse” appartengono alla pubblicità!”, scherza, da buon addetto ai lavori.

E come in tutte le storie che si rispettino ci sono sempre incontri speciali, anche nel campo delle birre succede la stessa cosa. Le birre speciali di Tarì sono nate da incontri con altre realtà, anch’esse speciali. Ed ecco, dunque, che dall’incontro con Feudo Ramaddini nasce la birra Oncia, al sentore di moscato, dall’incontro con Franco Ruta, nasce “Bonajuto”, una birra prodotta con fave di cacao, mentre dall’incontro con lo chef Corrado Assenza è nata “Trisca”, la birra bianca preparata con buccia di limone, coriandolo, basilico e grano Russello. Una birra frizzantina, prettamente estiva e beverina. Ma Birra Tarì si rinnova anche nella sua veste grafica: grazie al lavoro dell’art director Marco Lentini, sono state ricreate il logo e le etichette, tutte realizzate con personaggi allegorici e di fantasia.

Come non approfittare dell’occasione di assaggiare alcuni piatti con birre abbinate? La cena è stata preparata dallo chef Stefano Alfano e dal suo staff: chicchette con ragù di pesce e stracciatella di bufala e tonno scottato con cipolla rossa di tropea e salsa tzatziki, una delicata salsa allo yogurt greco con erbetta cipollina. Per finire, cannolo siciliano. E, credeteci sulla parola, la birra degustata insieme a questi delicati piatti di pesce non ha fatto rimpiangere il vino.

FOTO: Davide Modesto