Abusivismo a Rocciola Scrofani, prescrizione per tutti

Modica - Il Giudice Unico del Tribunale di Ragusa, Elio Manenti, ha prosciolto, per intervenuta prescrizione, i 95 imputati di truffa e abusivismo edilizio per la lottizzazione di via Rocciola Scrofani a Modica Sorda. Il processo prese le mosse da un'indagine avviata nel 2010 dall'allora Pm presso il Tribunale di Modica Francesco Puleio. L'accusa era che il finanziamento di 2 milioni di euro concesso ad una delle cooperative edilizie coinvolte nel procedimento sarebbe stato richiesto in maniera indebita all’istituto regionale per il credito cooperativo (Ircac) di Palermo. L´indagine scaturì dalla costruzione, ritenuta parzialmente difforme rispetto ai progetti originari, di 44 villette a schiera in contrada Rocciola Scrofani.