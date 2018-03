Scicli- Gentile Ragusanews,

scrivo in riferimento ad alcuni episodi che si sono verificati due notti fa al quartiere Valverde, alla Stradanuova, a Scicli. Una banda di ladri ha divelto, talora spezzandole, le alette delle persiane di ben tre abitazioni, nel tentativo di introdursi nottetempo dentro le case. Sfortuna ha voluto che, dopo aver forzato le aperture, i malviventi abbiano trovato un vetro interno a fare da ostacolo. Segnalo il fenomeno per mettere in guardia la popolazione. Grazie.