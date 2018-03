Sognando Genova. Finale Regionale Ginnastica Aerobica 2018

Ferla - È il Centro Sportivo Olistico del Comune di Ferla la cornice che ha ospitato, sabato 10 marzo, i campionati regionali Categoria Gold e Silver di Ginnastica Aerobica.

Un evento che lancia il Centro Sportivo Comunale nel panorama dello sport agonistico nazionale. Per la prima volta, è stata disputata una finale regionale di ginnastica sportiva nel siracusano.

Gli atleti, provenienti da tutta la Sicilia, sono stati votati dai tecnici in vista delle selezioni di Giugno 2018 a Genova dove si sfideranno su scala nazionale.

“Ferla accoglie lo sport e promuove la sana cultura sportiva. Siamo onorati che la Federazione Ginnastica d’Italia abbia scelto la nostra struttura per una gara così prestigiosa”, racconta il sindaco Michelangelo Giansiracusa.

Inaugurato nel Gennaio 2018, il Centro Sportivo di Ferla ospita un campo da gioco in cui è possibile praticare calcio a 5, tennis, pallavolo e basket. Nato da una storia travagliata come teatro comunale mai terminato nei primi anni del 2000, la struttura, energeticamente autosufficiente grazie a un impianto fotovoltaico sulla sommità dell’edificio, è stata da poco aperta alla fruizione e riconvertita alle esigenze della comunità che non era dotata di uno spazio indoor per praticare sport, proiettando Ferla in una dimensione sportiva all’avanguardia.

“Un ringraziamento alla Federazione Ginnastica Italiana e a Laura Caristia, referente di gara, per aver scelto Ferla - commenta Emanuele Rossitto, responsabile alle politiche sportive del Comune di Ferla. A maggio, ospiteremo una finale regionale di pallavolo - prosegue - e siamo pronti ad organizzare altri eventi affinché Ferla, in materia di sport, possa diventare attrattore di importanti iniziative e punto di riferimento per l’entroterra ibleo”.