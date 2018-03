Primavera diffusa, una passeggiata a Costa di Carro

Scicli - Le previsioni meteo dicono che il 24 Marzo ci sarà una bella giornata di sole e di luce, da trascorrere al mare. E allora, cosa aspetti?!

Sabato 24 alle 10:00, in occasione della Primavera Diffusa, il Welcome Point di Sampieri Ospitalità Diffusa guiderà una Passeggiata al Parco di Costa di Carro. Bastano scarpe comode o da ginnastica, uno zainetto con bottiglietta d'acqua, uno spuntino....e tanta voglia di stare in compagnia all'aria aperta. Il percorso è semplice e prevede la partenza da Piazza Flavio Gioia, a Sampieri, e l'arrivo alle porte di Cava D'Aliga. Circa 3,8 km, andata e ritorno. Durante la passeggiata sono previste delle piacevoli "soste panoramiche" per ammirare il paesaggio.

La passeggiata incarna perfettamente lo spirito di tutte le attività organizzate nelle tre giornate dell'evento Primavera Diffusa, promosso da Sicilia Ospitalità Diffusa e dai Welcome Point delle varie destinazioni della Sicilia Barocca: un momento di condivisione tra ospiti viaggiatori e abitanti del luogo di un patrimonio di inestimabile bellezza naturalistica, come in questo caso il Parco di Costa di Carro.

Fai sapere a Carolina che parteciperai e, se vuoi trovarti puntuale sul posto, prenota il tuo soggiorno a Sampieri +39 334.6334423sampieri@siciliaospitalitadiffusa.it