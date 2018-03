A Siracusa, la tuta spaziale dell'astronauta Roberto Vittori

Siracusa - Nell’ambito della manifestazione SAI incontri con la Scienza, l’Arte e l’Industria nella Città di Archimede, sarà allestita una piccola ma significativa esposizione di manufatti tecnologicamente avanzati applicati nel mondo del lavoro dal titolo Technology@work. Technology@work verrà allestita all’interno della mostra dei Sarcofagi Egizi di Deir el Bahari che è in corso presso la Galleria Civica Montevergini di Ortigia, sede principale della manifestazione SAI realizzata dall’Intesa Comune-Istituto Europeo del Restauro e patrocinata da: Confindustria Siracusa, Camera di Commercio Di Catania, Siracusa, Ragusa, Sicilia Turismo per Tutti, Il Consorzio per la tutela del Limone Siracusano, Noi Albergatori, MRAH di Bruxelles, FAI, Italia Nostra e con la Collaborazione dell’Aereonautica Militare.

Grazie alla collaborazione con Il Distaccamento Aereonautico di Siracusa con l’Ufficio Storico del V Reparto dello SMA e con il Museo Storico Dell’Aeronautica Militare di Bracciano, uno dei musei più importanti d’Europa in questo specifico settore, verrà

esposta a Siracusa la preziosissima tuta, utilizzata dell’Astronauta Roberto Vittori nella sua missione nello spazio. Altre tecnologie saranno esposte da importanti multinazionali che partecipano all’evento SAI (Epson, Bosch, Leica, El.En, 3M, Dremel) dando la possibilità al pubblico di unire in un unico luogo, la storia millenaria dell’Antico Egitto segnata dal mistero e dalla tecnologia, con il futuro e l’innovazione. Technology@work sarà inaugurata Venerdì 16 Marzo alle ore 19,00 Presso la Galleria Civica Montevergini ad Ortigia alla presenza del Vice Sindaco Ass. Francesco Italia, del Tenente Colonnello Angelucci del Distaccamento dell’Aereonautica Militare di Siracusa e delle altre autorità e chiuderà domenica 8 Aprile. Al termine un aperitivo per gli invitati.