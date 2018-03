Vittoria, ritorna la stagione del teatro amatoriale

Vittoria - Prenderà il via sabato 17 marzo la stagione di teatro amatoriale 2018, organizzata dall'Associazione Acta e patrocinata dal Comune.

Tre gli spettacoli in programma: la commedia in tre atti “Trappola d'amore”, scritta e diretta da Vito Mauro Pinizzotto; la commedia “Purtativi u pigiama”, scritta da Nunzio Mozzicato, per la regia di Valerio Varsellona; la commedia in tre atti “Ci su littri pi tutti”, 'adattamento di Salvatore Genovese.

Primo appuntamento, sabato 17 alle ore 21 e domenica 18 alle ore 19, con “Trappola d'amore”, portata in scena dalla Compagnia Amici del Teatro.

Secondo appuntamento sabato 24 alle ore 21 e domenica 25 alle ore 19 con “Purtativi u pigiama”, allestito dalla Compagnia Karisma.

Terzo e ultimo appuntamento, domenica 6 maggio alle ore 19, con “Ci su littri pi tutti”, interpretata dalla Compagnia Galassia.

“La rassegna – dichiara l'assessore alla Cultura, Alfredo Vinciguerra – rappresenta il frutto del lavoro creativo di tre compagnie vittoriesi, che con questo cartellone contribuiscono ad arricchire l'offerta culturale della nostra città. Il cartellone dell'Acta, che mette in campo i talenti locali, dà concretezza all'obiettivo che questa amministrazione si è prefissa sin dal suo insediamento, ovvero rendere vivo e partecipato il Teatro Comunale”.