Ciao Elena

Modica - Un dolore verticale, che scava in fondo e arriva fino al punto più basso dell'anima. Sono stati celebrati oggi pomeriggio, nella chiesa del Sacro Cuore, a Modica, i funerali di Elena Roccasalva, la parrucchiera di 30 anni morta in un incidente stradale a Rosolini. Elena lascia il compagno Lorenzo e un bimbo di 4 mesi.

Una morte che non le somiglia. Elena era conosciuta da tutti per la vitalità, la voglia di vivere, la solarità dei gesti. La notizia della sua scomparsa, così repentina, straziante, ingiusta, ha fatto precipitare nel dolore quanti la conoscevano e avevamo imparato ad apprezzarla, quanti hanno appreso della sua vicenda solo dopo la morte. La forza di Elena è stata questa. Di commuovere chi non ha avuto la fortuna di incrociarla in vita, di far piangere tutti, anche le persone a lei lontane. Segno di grande energia, di grande amore.

"Ti ho vista adagiata su quella bara, con quel tuo corpicino esile, ferma , immobile. Quei tuoi occhi pieni di vita, allegri , sorridenti, dolci e amorevoli, erano chiusi. Ti stavano preparando, ti stavano facendo bella...

Bella lo sei sempre stata...ma ciò che ti ha sempre contraddistinta da tutti, è stata la tua bellezza interiore. Già, tu ci sei sempre stata per tutti, hai sempre dato forza ai tuoi cari anche quando l’unica persona ad averne bisogno in quel momento eri tu.

Ma tu eri così, non volevi vedere le persone soffrire, soprattutto mamma e papà. Adesso non ci rimane che il ricordo di te, il ricordo di quel sorriso pieno di vita e contagioso. Continua a dare la tua forza a tutti noi perché ne abbiamo bisogno. Ti voglio bene". Così scrivono le persone care a Elena. Andata via a 30 anni. Presto, troppo presto.