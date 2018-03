Frigintini: I venditori abusivi di contratti di energia e gas

Modica -A Frigintini, i residenti della frazione modicana lamentavano la presenza di alcune persone che bussavano alle abitazioni, presentandosi come personale di una società per la fornitura di energia elettrica. Le segnalazioni arrivavano, in particolare, da anziani residenti in zone isolate le quali facevano rilevare anche l’insistenza di queste persone ad entrare nelle case.

La polizia locale ha controllato Via Gianforma Margione e ha intercettato sei persone, due donne e tre uomini, tutti di Catania e provincia, che confermavano i motivi della loro presenza.

Veniva tra loro individuata la responsabile del gruppo la quale dichiarava che si trovavano a Frigintini per proporre e stipulare, porta a porta, contratti per la fornitura di energia elettrica e gas per conto di una nota società italiana.

Non avevano però fatto comunicazione al Commissariato della loro presenza e dei nominativi come previsto dall’ex art. 19 D.lgs 31 marzo 1998 n. 114 e art. 69 D.lgs. 59/2010. Per questo, le è stata comminata una sanzione pari a 5.164 euro.

Il gruppo è stato diffidato ad allontanarsi.