Al Cup dell'Asp si può prenotare in inglese oppure no? VIDEO

Ragusa - Avete bisogno di prenotare una visita tramite il Cup dell'Asp di Ragusa ma siete magari stranieri e non parlate bene la lingua? Tranquilli. Il Cup (Centro Unico Prenotazione) dell'Asp 7 di Ragusa, ha aggiunto un nuovo servizio molto importante per tutti gli utenti: la possibilità di prenotare anche in inglese. Chiamando il numero, la voce registrata permette di scegliere fra due opzioni di prenotazione.

Digitando 1, si può prenotare in italiano mentre digitando 2 è possibile prenotare in inglese. Peccato che il servizio non funzioni. La voce registrata rimanda a qualcuno che dovrebbe prendere la prenotazione ma in realtà non c'è nessun operatore che poi, materialmente, parli in inglese. La segreteria, a questo punto, riporta la chiamata al punto di partenza.

La scoperta è stata effettuata dal comico vittoriese Nunzio Quattrocchi che, con la consueta ironia, ha pubblicato sulla sua pagina facebook un video denuncia in stile "le Iene" in cui effettua vari tentativi telefonici per poter prenotare con successo (in tutto sette tentativi) senza mai riuscirci. "Se l'Asp vuole assumermi, visto che parlo bene l'inglese, sono a disposizione, contattatemi in privato".