Letizia Battaglia a Chi l'ha Visto? Cerca bambina di una sua foto

Palermo - Una bambina con il pallone immortalata in uno dei tanti vicoli del quartiere Cala a Palermo. Correva l'anno 1980. Quella foto, nata un po' per caso, è diventata uno dei più celebri scatti di Letizia Battaglia.

Oggi la fotoreporter palermitana, nota in tutto il mondo perché attraverso il suo obiettivo ha raccontato la Palermo delle stragi mafiose, cerca quella bambina. È così che, tramite l'intervento della scrittrice Dacia Maraini, si è rivolta alla trasmissione di Raitre "Chi l'ha visto". La puntata è andata in onda ieri sera.

Nei giorni scorsi, la troupe di "Chi l'ha visto" è stata a Palermo e insieme con Letizia Battaglia è andata alla ricerca della celebre "Bambina con il pallone", oggi una donna che dovrebbe avere più o meno 50 anni. L'hanno cercata tra i vicoli della Cala e della Vucciria, chiedendo ai commercianti e residenti più anziani dei due quartieri storici, ma al momento senza risultato.

Il volto di quella bambina ha fatto il giro del mondo, presente in ogni mostra della Battaglia, fino a diventare uno degli scatti più rappresentativi della sua attività di fotoreporter. Ai microfoni della trasmissione racconta come è nato quello scatto, un po' per caso. La Battaglia si trova in una taverna della Cala assieme ad altri due colleghi, da lontano vede una bambina di circa 10 anni che gioca assieme ad altri coetanei. Le chiede di farle una foto e la fa appoggiare su un portone. La ragazzina alza il braccio in modo naturale. Il suo sguardo, severo e magnetico, resterà impresso in quello scatto. Segno di una Palermo degli anni '80, ferita dalla povertà e dalle stragi mafiose.

Dallo studio di "Chi l'ha visto", l'appello lanciato da Federica Sciarelli per ritrovare quella bambina, oggi donna: "Chi è la bambina dallo sguardo duro, imbronciato, sotto il sole della sua bella Palermo in questo famoso scatto di Letizia Battaglia del 1980? La grande fotografa le rivolge un appello per cercarla e chiederle come è stata la sua vita dopo quella foto".