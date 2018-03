Papa Francesco. Un film di Wim Wenders. Con Papa Francesco. TRAILER

Wim Wenders, famosissimo regista tedesco tedesco acclamato dal grande pubblico per "Il cielo sopra Berlino" e "Paris, Texas", aveva già annunciato durante il festival di Cannes l'uscita di un film-documentario su Papa Francesco. Ora, è uscito il trailer italiano. Il film s'intitola "Un uomo di parola" e arriva in occasione dei cinque anni di pontificato di Papa Francesco. Non si tratta solo di una biografia: il film è un viaggio personale del regista in compagnia del capo della cristianità che apre le porte del Vaticano, per la prima volta, ad una troupe cinematografica.

Papa Francesco risponde alle domande dei carcerati nei penitenziari, dei rifugiati nei campi affacciati sul Mediterraneo, di contadini, lavoratori, bambini e anziani. Wenders racconta la figura del pontefice anche nel corso dei suoi numerosi viaggi per il mondo: dal discorso alle Nazioni Unite, alla visita al Congresso degli Stati Uniti, fino alla preghiera a Ground Zero e presso lo Yad Vashem, il monumento in memoria dell’Olocausto. Ma anche i pellegrinaggi in Terra Santa, Africa, Sud America e Asia. Il regista, ha affermato che: "Francesco è un esempio vivente di un uomo che si batte per ciò che dice”. Per questo, ha deciso di intitolare il suo documentario "Un uomo di parola".

Il documentario è distribuito da Universal e co-prodotto dal Centro Televisivo Vaticano. Non sono state ancora diffuse le date dell'uscita nelle sale cinematografiche.