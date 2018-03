Incidente sulla Vittoria-Comiso, ferito uno scooterista. L'auto è fuggita

Vittoria - Incidente ieri sera con omissione di soccorso sulla strada 115 Vittoria-Comiso: nell'impatto, ad avere la peggio, uno scooter con a bordo due persone. Uno dei due è rimasto gravemente ferito, per fortuna non in pericolo di vita.

La prognosi, attualmente, è di 40 giorni. L'auto che ha impattato contro lo scooter è fuggita, lasciando il ferito sulla strada. La polizia è attualmente all'opera per svolgere indagini e per cercare di risalire all'identificazione dell'auto che è fuggita. L'impatto è avvenuto intorno alle 22.45.

Foto: repertorio