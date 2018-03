La Mafia se sienta a la mesa: stop UE a marchio di ristoranti spagnoli

Esiste una catena di ristoranti spagnoli che si chiama "La Mafia se sienta a la mesa" che tradotto significa “La Mafia si siede a tavola”. Ma il loro marchio, per decisione dell'Unione Europea, non potrà essere registrato. E' contrario ai valori fondanti dell'Europa. A stabilirlo il Tribunale Ue accogliendo il ricorso presentanto nel 2015 dall'Italia. Per i giudici di Lussemburgo, il nome, unito alla rosa rossa che compare nel simbolo, “può dare un’immagine complessivamente positiva delle azioni della mafia e banalizzare la percezione delle attività criminali di tale organizzazione”.

Tutto è iniziato nel 2006, quando la società spagnola La Honorable Hermandad (alla quale è succeduta La Mafia Franchises) ha chiesto all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) di registrare il marchio “La Mafia se sienta a la mesa” per i suoi ristoranti (oggi ce ne sono 42 in tutta la Spagna).

Nel 2015 l'ex deputato di Sel, Claudio Fava, denuncia pubblicamente il caso. A quel punto, si muove anche il governo italiano, che deposita presso l’Euipo una domanda volta a far dichiarare nullo il marchio, sostenendo che esso era contrario all’ordine pubblico e al buon costume. La domanda è stata accolta dall’Euipo. Ma la decisione non è andata giù alla Mafia Franchises, che ha adito il Tribunale Ue per chiederne l’annullamento.

Oggi è arrivata la sentenza dei giudici europei, che hanno dato ragione all'Italia. Il Tribunale sottolinea che “l’elemento verbale 'la mafia' domina il marchio della società spagnola ed è globalmente inteso come facente riferimento ad un’organizzazione criminale che, in particolare, ha fatto ricorso all’intimidazione, alla violenza fisica e all’omicidio per svolgere le sue attività, che comprendono il traffico illecito di droghe e di armi, il riciclaggio di denaro e la corruzione”. Secondo il Tribunale, “simili attività criminali violano i valori stessi sui quali si fonda l’Unione, in particolare, i valori del rispetto della dignità umana e della libertà, che sono indivisibili e costituiscono il patrimonio spirituale e morale dell’Unione. Inoltre, tenuto conto della loro dimensione transnazionale, le attività criminali della mafia rappresentano una minaccia seria per la sicurezza di tutta l’Unione”.

Il Tribunale aggiunge che l’elemento verbale “la mafia” è percepito “in modo profondamente negativo in Italia, a causa dei gravi attacchi perpetrati da tale organizzazione criminale nei confronti della sicurezza di tale Stato membro”. Un consiglio a questa "onorabile" società spagnola che, evidentemente, ha proprio la fissa per la mafia. Noi comprendiamo perfettamente le ragioni del marketing, anche quello più spinto. Ma la mafia no. Chi non ha vissuto quegli anni tragici, non potrà certo capire quale ferita insanabile ha lasciato alla Sicilia e all'Italia. Cambiate nome. Trovatene un altro, uno qualsiasi.