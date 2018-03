L'accesso al castello di Donnafugata regolamentato dai tornelli

Ragusa - In funzione al Castello di Donnafugata i nuovi tornelli che regolamentano l'accesso dei visitatori sia al parco dell'antico maniero di proprietà comunale, sia alle stanze ed ai saloni del piano nobile.

L'Amministrazione comunale ha infatti deciso di acquistare tre tornelli, due dei quali già in esercizio ed un terzo destinato al Museo del Costume di prossima apertura. Oltre ai tornelli che sono dotati di un accesso riservato ai disabili, è stata montata ed è già operativa anche una cassa automatica per il rilascio del ticket richiesto per l'accesso al Castello che viene emesso dopo aver introdotto nell'apposita gettoniera monete o banconote.

“L'acquisto di tali attrezzature – dichiara il sindaco Federico Piccitto che stamane ha affettuato un sopralluogo al Castello di Donnafugata - è stata prevista a seguito del crescente afflusso di turisti che in questi ultimi anni hanno visitato il nostro bene monumentale presso cui abbiamo promosso anche diverse mostre di abiti antichi ed accessori della moda appartenuti alla famiglia Arezzo di Trifiletti”.