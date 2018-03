Carenza di medici all'ospedale del Guzzardi di Vittoria

Vittoria - Ancora emergenza al pronto soccorso dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria. Carenza di personale medico e paramedico e lunghe ore di attesa per i cittadini, in particolar modo per coloro che magari non hanno il codice rosso.

Il movimento politico “Sorgi Vittoria” torna a denunciare nuovamente la situazione di totale disorganizzazione che in questi giorni si sta verificando nel nosocomio ipparino con un solo medico nelle ore serali e notturne al pronto soccorso.

“Piena solidarietà all’unico dottore che deve fronteggiare tutte le emergenze contrassegnate con i vari codici – dichiara il portavoce del movimento Cesare Campailla-. Dopo le tante proteste e mobilitazioni che abbiamo organizzato negli ultimi anni, purtroppo dobbiamo tornare ad occuparci della stessa questione.

Non vogliamo fare sterile polemica politica ma prima le responsabilità per la carenza di personale erano date all’ex presidente della Regione Crocetta e al suo assessorato ma adesso che il governo regionale è cambiato, quella che non è cambiata è la musica".

Cesare campailla lancia l’ennesimo appello anche alla direzione generale dell’Asp di Ragusa perché, a quanto ci risulta, vi è un’ampia sproporzione tra l’organico degli ospedali di Ragusa città e quello di Vittoria

“La nostra comunità non può essere ancora trascurata: ore di attesa di notte o comunque il dover ritornare il giorno successivo non sono soluzioni accettabili per i cittadini che hanno diritto ad una sanità efficiente e non di serie B. Auspichiamo, infine, anche un intervento da parte dell’amministrazione comunale, vicina come posizione politica al governo regionale”.