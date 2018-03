Fondi ex Insicem approvati dal collegio di controllo

Ragusa - Il collegio di controllo dei fondi ex Insicem presieduto dal Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, ha approvato l’undicesimo rapporto sullo stato di attuazione dell’accordo di programma per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale ibleo, sottoscritto nel 2006. Ad oggi risultano impegnate il 95,36% delle risorse disponibili mentre sono state erogate il 61,35% delle somme impegnate e il 58,50% delle risorse complessive.

Sullo stato dell’arte ha relazionato il dirigente del settore ‘Lavori Pubblici e Infrastrutture” Carlo Sinatra che ha posto l’accento sulle criticità riguardanti la presentazione dei progetti esecutivi di alcuni Comuni per le opere finanziate e sullo stato di attuazione delle misure destinate alle imprese. Il sindaco di Vittoria Giovanni Moscato ha presentato il progetto relativo all’ammodernamento del lungomare della ‘Lanterna’ di Scoglitti.

Si tratta di un progetto stralcio in forza del finanziamento di 2,5 milioni di euro ma che per la realizzazione dell’intero progetto ne occorrerebbero 4,2 milioni, pertanto, il sindaco di Vittoria ha chiesto al tavolo l’utilizzo di altri 1,7 in modo da mandare in appalto tutto il progetto e che gli eventuali ribassi potranno finanziare gli altri progetti di cui c’è l’impegno di spesa ma che non dispongono di progetti cantierabili. Eè stato poi fatto il punto con i dirigenti dell’Irsap circa la gara d’appalto per la realizzazione delle aree di insediamento produttivo del terzo polo industriale di Chiaramonte Gulfi. I tecnici hanno assicurato che sta per essere epletata la gara d’appalto per un importo di 2,1 milioni di euro.