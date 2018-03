La lupa di mare avvolge Ortigia, che fascino!

Siracusa - Spettacolo della natura stamani a Siracusa. La lupa di mare ha avvolto in una coltre di nebbia la penisola di Ortigia. Scientificamente gli studiosi chiamano il fenomeno "caligo" e non è altro che il contatto di due "flussi" di temperatura diversa, ovvero anticiclone africano da una parte e superficie marina fredda.

Questa combinazione infatti è alla base della "nebbia di mare", risultato del contatto tra acqua fredda e aria calda. Non è un caso infatti che la nebbia sia stata molto più evidente lungo la costa.

Il fenomeno è per molti noto come "la lupa che viene dal mare", e prende origine proprio dal linguaggio dei pescatori. Suggestiva e affascinante.